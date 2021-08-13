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Общество

Чиновники Баткенской области нанесли государству ущерб в три миллиона сомов

Должностные лица Баткенского областного управления водного хозяйства нанесли государству ущерб почти в три миллиона сомов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По ее данным, надзорный орган выявил, что ответственные лица управления при проведении тендера на покупку запчастей и услуг по бетонированию водозабора «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района незаконно перечислили 1 миллион 657 тысяч 851 сом частным предпринимателям, которые не выполнили требования госзакупки по восстановлению данного объекта.

Второе нарушение допущено при проведении тендера на строительство насосных станций «Капчыгай» и «Ак-Сай». Те же лица, несмотря на несоответствие требований госзакупки, признали победителями поставщиков, предложивших наиболее высокую цену. Ущерб государству от завышения цены госзакупки составил 602 тысячи 503 сома.

Ответственными лицами управления водного хозяйства также присвоены 651 тысяча 396 сомов, оформленные в виде премий и командировочных расходов.

В результате незаконных действий должностных лиц государству причинен ущерб на общую сумму 2 миллиона 916 тысяч 880 сомов.

Материалы зарегистрированы в ЕРПП по статье 320 «Злоупотребление должностным положением» УК КР и начато досудебное производство.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203909/
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