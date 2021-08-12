Отрезок улицы Панфилова в Бишкеке временно будет двусторонним. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, на отрезке улицы Кулатова от Каракульской до Байтика Баатыра управление капстроительства будет проводить реконструкцию.

«По этой причине улица Логвиненко от Толстого до Кулатова будет закрыта полностью, а по улице Панфилова на этом же отрезке будет организовано двустороннее движение», — отметили в муниципалитете.

Мэрия приносит извинения за доставленные неудобства и просит заранее продумывать маршрут для передвижения на автомобильном транспорте. Ремонт дороги проводится в рамках второй фазы проекта «Развитие улично-дорожной сети» за счет грантовых средств КНР.