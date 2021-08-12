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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке

В Бишкеке после ремонта открыли для проезда еще две улицы

В Бишкеке после капитального ремонта открыли для проезда еще две улицы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, работа завершена на отрезке улицы Валдайской от Курчатова до Садырбаева, а также на внутридворовой улице микрорайона № 4 от улицы Суеркулова возле жилых домов № 31, 32, 34 до улицы Безымянной.

В мэрии напомнили, что в титульный список муниципального предприятия «Бишкекасфальтсервис» по капитальному ремонту дорог на 2021 год вошли 27 улиц, завершены работы на семи отрезках, на 11 еще продолжаются.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203834/
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