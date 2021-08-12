Избиение ребенка на Иссык-Куле. Семья мальчика намерена переехать в Россию

Семья девятилетнего мальчика, избитого на Иссык-Куле, намерена переехать в Россию. Об этом отец мальчика рассказал в интервью журналисту российской газеты «Комсомольская правда».

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В публикации указывается, что ранее семья уже пыталась переехать в РФ, но из-за сложностей с документами этого сделать не удалось.

«Мы прошли все этапы, встречались с представителями консульского отдела России. Мне показалось, что систему нужно упростить», — сказал отец мальчика.

Напомним, что девятилетнего ребенка избили сверстники во время спортивных сборов секции дзюдо в Иссык-Кульской области. По результатам судебно-медицинской экспертизы потерпевшему был нанесен легкий вред здоровью, повлекший кратковременное расстройство здоровья или легкую необратимую потерю трудоспособности. Председатель кабинета министров Улукбек Марипов взял расследование инцидента на особый контроль. После принесенных извинений от родителей детей, которые избили ребенка, сторона пострадавшего отозвала свое заявление.