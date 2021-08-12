В Бишкеке пройдет концерт Хора духовенства Санкт-Петербургской митрополии под руководством Юрия Герасимова. Об этом сообщили в Русском доме в столице.

По его данным, мероприятие организовали в рамках Перекрестного года России и Кыргызстана. 13 августа в 18.30 коллектив выступит на сцене Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова, а 14 августа в 17.00 хор даст концерт в Доме культуры в Канте.

Гости столицы исполнят произведения русской духовной музыки, древние распевы, народные песни и песни XX века.

Хор духовенства Санкт-Петербургской митрополии — один из ведущих хоров России и всего православного мира. Концертные программы являют собой отражение двух сторон деятельности коллектива: он традиционно продолжает украшать своим пением архиерейские богослужения и активно выступает с концертами в РФ и за рубежом.

Получить пригласительный можно в Бишкеке по адресу: бульвар Эркиндик, 2/1.