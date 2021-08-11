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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Поборы для «Биримдика». Бывший председатель ГСБЭП просил снизить сумму штрафа

Бишкекский городской суд оставил в силе приговор в отношении экс-главы ГСБЭП Бакира Таирова.

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В приговоре указывается, что ранее адвокат обвиняемого обжаловал решение Первомайского районного суда столицы. Юрист просил снизить сумму штрафа Бакиру Таирову.

Отметим, что штраф шестой категории — это 2 тысячи 600 расчетных показателей, то есть 260 тысяч сомов. Бакиру Таирову назначили наказание в виде штрафа в размере 265 тысяч сомов.

Судебная коллегия посчитала доводы адвоката необоснованными. Приговор первой инстанции оставлен в силе.

Экс-председатель ГСБЭП Бакир Таиров был задержан 10 декабря 2020 года. По версии следствия, бывший чиновник под предлогом необходимости финансирования одной из политических партий вынудил одного из руководителей госорганов передать ему деньги. В феврале 2021-го он возместил ущерб государству.

Позже его выпустили из-под стражи под подписку о невыезде до окончания досудебного производства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203744/
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