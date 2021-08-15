Турсун Айтбаева поменяла престижную работу в Кыргызстане на жизнь в Люксембурге

Кыргызстанка Турсун Айтбаева шесть лет живет и работает в Люксембурге. Она окончила магистратуру в Лондоне, получила предложение о работе и переехала в Европу.

Турсун рассказала 24.kg о том, почему решила уехать из Кыргызстана и чего ей не хватает вдали от родного дома.

Фото из личного архива. Кыргызстанка Турсун Айтбаева

— Мысль о переезде была раньше. Но для начала я хотела международно признанное образование, чтобы получить стоящее предложение о работе. Вариант «просто уехать, а дальше посмотрим» изначально не рассматривала, потому что на родине у меня была более чем престижная работа. Самое интересное, что никто из моего окружения не понимал моего решения о переезде, ведь там у меня было все, о чем можно было мечтать на тот момент.

Но мне не хватало масштабности. «Лучше быть первым парнем на деревне» — это не про меня. Люблю выходить из зоны комфорта, осваивать новые горизонты, новые профессии, страны, языки, виды спорта. Мне и сейчас достаточно легко собрать чемодан и переехать в новую страну.

— Как началась ваша карьера вдали от дома?

— Если вы однажды построили карьеру, то сможете это сделать снова и снова. У вас уже есть жизненный опыт, внутренняя опора, вера в себя и свои возможности, в конце концов. Люди везде такие же люди. Чем раньше примете тот факт, что в новой стране вы условно «никто» и нужно заново все строить, тем раньше «снимете корону» и начнете работать, засучив рукава.

Надо учитывать, что менталитет и культура в любом случае у всех разные, уважительно к этому относиться, оставить свой «устав у себя в монастыре» и все будет хорошо. Именно это я и сделала. Поэтому не могу сказать, что карьера вдали от дома строится как-то особенно.

Уважение коллег можно только заслужить, никак иначе, в первую очередь своим профессионализмом, в любой стране. Турсун Айтбаева

В целом моя карьера довольно успешна в Люксембурге, я топ-менеджер. Сразу же начала работать по специальности.

— Поначалу было смешно, потому что агенты недвижимости были в основном приезжие (каждый день в Люксембург приезжает около 150 тысяч человек на работу из Германии, Франции и Бельгии), они в основном франкоговорящие. А я вообще не говорила по-французски, не ориентировалась на местности. Приходилось объясняться жестами, в буквальном смысле бежать на встречу, путала адреса, даже пользуясь картой.

В Люксембурге нет такого понятия, как дешевое жилье, стройка ведется по определенным стандартам, и как-то хуже строить они просто не могут. Турсун Айтбаева

Самое интересное было в том, что если вы заинтересованы в жилье, то вам надо отправить копию паспорта и трудового договора на рассмотрение арендодателю. Первое время мне все отказывали, точнее, выбирали европейцев. Как позже объяснили агенты недвижимости, видя незнакомую страну в паспорте и свежий трудовой контракт, они просто боялись, что я могу через пару месяцев передумать и обратно улететь, а им нужен долгосрочный арендатор.

— Дорого жить в Европе?

— Конечно же, жить в Люксембурге дороже, чем в Кыргызстане. Но там и доходы выше. Водители автобусов получают по 6 тысяч евро в месяц. Кстати, для этого нужно говорить на четырех языках: английском, люксембургском, французском и немецком.

— С проблемами сталкиваться приходилось?

— По натуре я оптимист, поэтому не припомню проблем как таковых. Мантышницу тяжело было найти, но мне потом ее подарили.

— Насколько хорошо владеете языком?

— Изначально свободно говорила на английском и турецком, вдобавок к кыргызскому и русскому. В Люксембурге выучила еще французский и люксембургский.

— Если я правильно помню, согласно статистике, в Люксембурге 12 кыргызстанцев. Никто из них на жизнь в этой стране не жалуется.

— Чего вам не хватает там?

— Солнца. Только вдали от дома поняла, насколько у нас солнечная страна. Плюс в том, что Люксембург расположен в сердце Европы, и на выходные можно улететь в какую-нибудь более солнечную страну.

— Скучаете по Кыргызстану? Следите за событиями на родине?

Скорее, я скучаю по родным и друзьям. Конечно же, слежу за событиями на родине. Поддерживаю общественные проекты.

— Что нужно знать кыргызстанцу для иммиграции в Европу?

— Во-первых, что там никто вас не ждет. Поэтому бессмысленно жаловаться в «чужом монастыре» на цены, правила, условия и так далее. В любой стране следует уважать законы и неписаные нормы поведения в общественных местах.

Во-вторых, в Европе много образованных, мотивированных молодых специалистов, которые владеют несколькими языками. Вдобавок им не нужно получать разрешения на работу. Конкуренция еще выше, чем на родине.

Вам следует быть умнее, обладать лучшими навыками и знаниями, показывать результаты. Турсун Айтбаева

В-третьих, следует быть морально готовым к тому, что в новой стране сначала вы будете никем с большой буквы — это нормально. Например, даже если в родной стране изначально вы были крутым айтишником, потом вдруг решили поменять профессию и стать юристом. Понятно, что даже если у вас 10 лет опыта работы в сфере IT-технологий, то в области юриспруденции вам придется начинать заново с низов. С переездом в новую страну — то же самое.