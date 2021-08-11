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Общество

Грязный двор? Мэрия Бишкека грозит штрафами горожанам

Санпатруль муниципалитета взялся за дворы многоэтажек. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, сотрудники санитарно-экологической инспекции начали проводить разъяснительную работу со всеми ТСЖ, домовыми и квартальными комитетами. «Им напоминают о необходимости соблюдения чистоты и порядка на внутридомовых и дворовых территориях. Если выявят нарушения, инспекторы будут вынуждены составить протокол по статье 66 Кодекса о нарушениях («Нарушение правил санитарного содержания мест общего пользования многоквартирных жилых домов») со штрафами для физических лиц — 3 тысячи сомов, для юридических — 13 тысяч сомов», — отметили в мэрии.

По вопросам нарушения правил благоустройства, можно обращаться по номерам:

  • 0551551745 — Свердловский район;
  • 0505523832 — Октябрьский район;
  • 0555404818 — Первомайский район;
  • 0554222213 — Ленинский район.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203710/
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