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Общество

Частную школу в Бишкеке оштрафовали за уничтожение деревьев

Частную школу в Бишкеке оштрафовали за уничтожение деревьев. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, в муниципалитет поступил сигнал об уничтожении деревьев, растущих у придорожной зоны рядом с частной American School (улица Юнусалиева, 160). «На место выехали сотрудники санитарно-экологической инспекции и подтвердили факт вырубки зеленых насаждений. На месте составили протокол на владельца школы Э.Д.Усубакунову по статье 120 Кодекса о нарушениях («Нарушение правил охраны полосы отвода автомобильных дорог»), ей грозит штраф 3 тысячи сомов», — отметили в мэрии.

Оштрафовали также компанию «Электросила», кафе «Сити» и горожанку, которые выбрасывали мусор в неположенном месте и не соблюдали порядок на прилегающей территории. Им выписали штрафы: физическим лицам — 3 тысячи сомов, юридическим — 13 тысяч сомов. Компания «Чайна Роуд» оштрафована на 23 тысячи сомов за выброс производственного мусора.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203603/
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