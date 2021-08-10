В Бишкеке после ремонта открыли для проезда транспорта три улицы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, ремонт на них проводило муниципальное предприятие «Бишкекасфальтсервис».

Для проезда открыли:

отрезок улицы Леваневского от Толстого до Асаналиева протяженностью 780 метров;

отрезок улицы Пишпекской от Дэн Сяопина до Джамгырчинова длиной 700 метров;

отрезок улицы Васильева от улицы Манаса до Тулебердиева — 630 погонных метров.

Сейчас предприятие продолжает капитальный ремонт на 13 отрезках улиц.