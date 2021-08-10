13:57
USD 84.78
EUR 99.65
RUB 1.15
Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке

В Бишкеке после ремонта открыли для проезда транспорта три улицы

В Бишкеке после ремонта открыли для проезда транспорта три улицы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, ремонт на них проводило муниципальное предприятие «Бишкекасфальтсервис».

Для проезда открыли:

  • отрезок улицы Леваневского от Толстого до Асаналиева протяженностью 780 метров;
  • отрезок улицы Пишпекской от Дэн Сяопина до Джамгырчинова длиной 700 метров;
  • отрезок улицы Васильева от улицы Манаса до Тулебердиева — 630 погонных метров.

Сейчас предприятие продолжает капитальный ремонт на 13 отрезках улиц.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203599/
просмотров: 316
Версия для печати
Материалы по теме
Тротуара не будет. На ремонт улицы Васильева вновь жалуются жители
В Бишкеке еще три улицы закрыли на ремонт
В Бишкеке на ремонт закроют сразу пять улиц
В Бишкеке после ремонта открыли две улицы
В Бишкеке на ремонт закрывают улицу Кривоносова
В Бишкеке обновляют дорожную разметку и обустраивают парковки для ЛОВЗ
Две недели ничего не делают. На ремонт улицы Васильева пожаловалась бишкекчанка
Шлагбаум, заборы. Что демонтировали в Бишкеке
В Бишкеке после ремонта дорог для проезда транспорта открыли пять улиц
В Бишкеке на улице Манаса снесут объекты, препятствующие строительству дороги
Популярные новости
Изнасилование девочки в&nbsp;Кемине. Отец потерпевшей выгоняет дочь из&nbsp;дома Изнасилование девочки в Кемине. Отец потерпевшей выгоняет дочь из дома
Взносы в&nbsp;школы станут обязательными. Какая сумма может быть оптимальной? Опрос Взносы в школы станут обязательными. Какая сумма может быть оптимальной? Опрос
Делит народ. Ассоль Молдокматова требует наказать журналиста за&nbsp;трайбализм Делит народ. Ассоль Молдокматова требует наказать журналиста за трайбализм
Кыргызстанец Эльдос Жетигенов выиграл золото на&nbsp;математической олимпиаде Кыргызстанец Эльдос Жетигенов выиграл золото на математической олимпиаде
Бизнес
Цифровое образование для социальной и&nbsp;финансовой инклюзии и&nbsp;гендерного равенства Цифровое образование для социальной и финансовой инклюзии и гендерного равенства
Стань счастливым обладателем Toyota Camry от&nbsp;Beeline Стань счастливым обладателем Toyota Camry от Beeline
Валерий Диль назначен руководителем программ МВД Германии в&nbsp;Кыргызстане Валерий Диль назначен руководителем программ МВД Германии в Кыргызстане
Индия приняла председательство в&nbsp;Совете безопасности ООН Индия приняла председательство в Совете безопасности ООН
10 августа, вторник
13:43
В Бишкеке после ремонта открыли для проезда транспорта три улицы В Бишкеке после ремонта открыли для проезда транспорта...
13:24
В Каинды сообщили, что если родители не привьются, детей не пустят в школу
13:00
Предложение Минтранса. Нужен ли водителям опыт для перевозки пассажиров? Опрос
12:54
Внимание, розыск! В Алексеевке без вести пропал 47-летний Владимир Булатов
12:49
Депутат Умбеталы Кыдыралиев стал председателем правления ОАО «Кыргызалтын»