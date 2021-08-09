Этнические кыргызы могут поступить на бюджетные места в вузах КР. Порядок

Министерство образования и науки объявляет конкурс на бюджетные места для бесплатного обучения в вузах Кыргызстана. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, в конкурсе могут принимать участие этнические кыргызы — граждане Таджикистана, Узбекистана, Китая, Турции и Казахстана. Для этого необходимо написать заявление на имя заместителя министра, заполнить анкету и представить пакет документов: копии паспорта или свидетельства о рождении (если кандидат еще не получил паспорт), документа об образовании (аттестат или диплом) с приложениями. Они должны быть переведенны на русский или кыргызский язык, нотариально заверены.

Кроме того, необходимо приложить справку об уровне образования (выдается в Министерстве образования и науки КР, кроме граждан Казахстана и Таджикикстана), составе семьи, сертификаты, грамоты, дипломы, подтверждающие достижения кандидатов в академической сфере, медицинскую справку 086-у, об отсутствии ВИЧ/СПИДа и шесть фотографий 3×4 сантиметра.

Заявки, содержащие неполный пакет документов либо поданные после завершения приема документов, рассматриваться не будут.

Документы этнических кыргызов — граждан иностранных государств, находящихся на территории Кыргызстана, будет принимать Министерство образования и науки до 30 августа. Документы могут быть поданы в бумажном виде по адресу: город Бишкек, улица Тыныстанова, 257, отдел международного сотрудничества и взаимодействия с партнерами, телефон: +996312621519, ежедневно с 14.00 до 17.30.

Прием документов этнических кыргызов, находящихся на территории Таджикистана, Узбекистана и Турции, будет осуществляться посольствами Кыргызской Республики, расположенными на территории этих стран.

С образцами заявлений и перечнями специальностей и вузов можно ознакомиться на сайте МОиН.