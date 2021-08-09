Пациенты с почечной недостаточностью могут получить гемодиализ в Кара-Балте

Пациенты с хронической почечной недостаточностью пятой степени теперь могут получить услуги гемодиализа в Кара-Балте. Об этом сообщили в пресс-службе ФОМС при Минздравсоцразвития.

По ее данным, Чуйское территориальное управление фонда ОМС заключило договор с центром «Твоя Клиника» по предоставлению бюджетного программного гемодиализа.

Фонд ОМС финансирует гемодиализные услуги по единой фиксированной цене — 4 тысячи 700 сомов за каждый сеанс. Сооплата с пациентов не взимается.

Больные, получающие услуги, имеют право на свободный выбор организации здравоохранения, предоставляющей услуги гемодиализа, независимо от формы собственности и ее территориального расположения.

Список больных для получения бюджетного программного гемодиализа рассматривается и утверждается специальной комиссией Министерства здравоохранения и социального развития на основании предоставленных документов.

В настоящее время в Чуйской области предоставляют гемодиализные услуги в четырех частных медицинских центрах: «Диамед-Токмок», «Диамед-Александровка», «Хаят-Мед» (Сокулук) и «Твоя Клиника» (Кара-Балта).

В случае возникновения вопросов можно обращаться на номер горячей линии Фонда ОМС — 113 (с 9.00 до 18.00, суббота и воскресенье — выходные). Звонки бесплатные со всех мобильных операторов.