Бланки разрешений на международные автомобильные перевозки могут подорожать

Минтранс предлагает увеличить стоимость иностранных бланков разрешений на международные автомобильные перевозки на въезд, выезд, транзитный проезд по территории иностранных государств кыргызскими автоперевозчиками. Соответствующее постановление кабмина ведомство вынесло на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, острая необходимость изменения стоимости возникла для решения недопоступления финансов в республиканский бюджет от реализации иностранных бланков.

В настоящее время ставки госпошлины на бланки составляют: для физических лиц — 100 сомов, для юридических — 300 сомов.

Ведомство предлагает вернуться к прейскуранту, действующему до 2019 года, когда за бланки в направлении КНР взималось 1,5 тысячи сомов, в другие страны — 2,5 тысячи сомов.

В Минтрансе считают, что увеличение стоимости позволит не только пополнить государственный бюджет дополнительными поступлениями, но также эффективнее использовать бланки разрешений, обмениваемые с иностранными государствами по квоте. «Квотирование бланков разрешений исходит из того, что каждое государство в защите интересов своих автоперевозчиков ограничивает перевозку иностранными автоперевозчиками», — отметили в ведомстве.

Из-за низкой цены отечественные автоперевозчики запасаются бланками разрешений, даже если в них нет необходимости. Зачастую эти бланки разрешений не используются ими, в то время как другие автоперевозчики не могут их получить, так как они уже реализованы. А при стоимости бланков разрешений по цене, действующей до 2019 года, представители отечественных автоперевозчиков будут приобретать бланки разрешений по мере необходимости.