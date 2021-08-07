Кыргызстанец Эльдос Жетигенов выиграл золото на математической олимпиаде

Кыргызстанец Эльдос Жетигенов выиграл золото на международной математической олимпиаде среди студентов. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

По его данным, олимпиада прошла со 2 по 7 августа в онлайн-режиме.

Отмечается, что кыргызстанец обучается в голландском вузе University of Groningen. В олимпиаде участвовало почти 600 студентов со всего мира. Эльдос стал единственным, кто решил задачу № 8 во втором дне.

Ранее сообщалось, что школьник из Кыргызстана завоевал бронзовую медаль на Балканской математической олимпиаде среди юниоров.