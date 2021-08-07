Изнасилование девочки в Кемине. Отец потерпевшей выгоняет дочь из дома

Отец девочки, заявившей об изнасиловании ее дядей в Чуйской области, угрожает ей. Об этом 24.kg заявил адвокат Шердор Абдыкапаров.

Ранее сообщалось, что в Чуйской области мужчина регулярно насиловал племянницу. Инцидент произошел в 2019 году, когда девочке было 13 лет. Отец ребенка рассказал, что его сестра попросила пожить племянницу некоторое время у них для помощи по дому. Примерно через две недели после переезда муж сестры (жезде) начал приставать к девочке — предлагал потрогать его гениталии.

Однако теперь отец потерпевшей изменил версию случившегося и считает, что его дочь выдумала эту историю.

«4 августа отец пришел пьяный, начал угрожать ножом и кричать на меня, что я все придумала. Мы не смогли успокоить отца и вызвали милицию, теперь он нас с матерью презирает и выгоняет из дома, говорит, что у него нет больше дочери. Хочет написать встречное заявление, потому что портит отношения с сестрой. Я не могу уже терпеть такое отношение к себе, если он стыдится меня, если он сам меня отдал своей сестре, и я в свои 15 лет испытала насильственные действия со стороны дяди, вместо того чтобы защищать меня, он принимает сторону дяди, то я не хочу быть его дочерью, я хочу отказаться от своего отца», — цитирует адвокат слова потерпевшей.