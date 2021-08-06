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Общество

Минимум $450 тысяч. Virgin Galactic начала продажу билетов на космические полеты

Компания Virgin Galactic начала продавать билеты на космические полеты. Об этом пишет Reuters.

По данным издания, цена на билет начинается от $450 тысяч. Следующий космический полет компания планирует совершить в сентябре в Нью-Мексико совместно с итальянскими ВВС.

Космическим туристам предлагается три пакета — одноместный, семейный и возможность полного выкупа рейса. Отмечается, что соответственно пожеланиям будет расти и цена.

В июне космическая компания получила разрешение от американского регулятора авиационной безопасности на полеты людей в космос.

Напомним, что в июле космический корабль Unity с британским миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту стартовал с космодрома в американском штате Нью-Мехико. Вместе с бизнесменом полетели трое астронавтов Virgin Galactic — бывшая сотрудница NASA Бет Мозес, 33-летняя уроженка Индии Сырыша Бандла и инженер Колин Беннет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203355/
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