В Кыргызстане за сутки выявили еще 658 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщает Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 345 случаев, Оше — 9, Чуйской области — 80, Ошской — 18, Таласской — 10, Нарынской — 14, Иссык-Кульской — 59, Джалал-Абадской — 74, Баткенской — 49.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 167 тысяч 734 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.