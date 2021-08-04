Теперь и банковской картой. В муниципальном транспорте Бишкека новый вид оплаты

В Бишкеке теперь можно оплачивать проезд в муниципальном транспорте бесконтактными банковскими картами Visa. Об этом на презентации сообщил руководитель проекта «Электронное билетирование» Арсен Кондахчан.

Он напомнил, что в настоящее время в муниципальном транспорте можно оплатить проезд локальной картой «Тулпар», бесконтактной виртуальной картой на телефонах с системой Android с помощью технологии NFC, а также при помощи QR-кодов. «И вот мы официально запускаем оплату бесконтактными банковскими картами Visa», — отметил Арсен Кондахчан.

— Насколько такой вид оплаты безопасен для владельца карты?

— Абсолютно безопасен. Принцип работы валидатора такой же, как и любого другого терминала, который вы используете. Он гарантирован международными платежными системами, в том числе и Visa. Отличий никаких.

Валидатор не снимет более 8 сомов за одно прикладывание. Потому что тариф един. Арсен Кондахчан

Все платежи фиксируются: время, место. И в случае если вы, например, приложили карту дважды, это легко проверяется.

— А почему вы выбрали Visa, а не национальную платежную систему «Элкарт»?

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— Все очень просто. Сегодня Visa является лидером бесконтактных карт на рынке Кыргызстана. «Элкарт» не так давно начал их выпуск, поэтому пока количество и покрытие таких карт незначительны. Но, безусловно, со временем она тоже будет добавлена. Необходимо провести ряд процедур, в том числе и формальных. Сейчас работаем над этим, уже общались по этому вопросу с Национальным банком.

Оплачивать можно картой Visa любого банка.

— Думаете, внедрение оплаты банковскими картами позволит вам увеличить количество платежей в транспорте?

— Безусловно. Мы делаем ставку на то, что люди более охотно начнут использовать банковские карты.

С другой стороны, до сих пор существует некий стереотип, что приложить куда-то карту является неким риском. Арсен Кондахчан

Но все платежи могут опротестовываться, проверяться. В этом и есть прелесть использования бесконтактных платежей. Они фиксируются, это не наличные, которые отдал, а потом доказать ничего не можешь.

Кроме того, такой вид оплаты подходит тем, кто редко пользуется муниципальным транспортом, туристам. Им нет необходимости покупать карту «Тулпар».

Мы около недели пилотировали систему приема оплаты бесконтактными картами, получили предложения, замечания. Сейчас на всех валидаторах подключен этот функционал, и они все принимают карты.