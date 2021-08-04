12:25
USD 84.71
EUR 100.66
RUB 1.16
Общество
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Сразу возьмем под стражу. Генпрокуратура о возможном приезде Курманбека Бакиева

Если в Кыргызстан приедет бывший президент Курманбек Бакиев, то его сразу возьмут под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Читайте по теме
Встретили радушно. Аскар Акаев вышел с допроса в ГКНБ и сделал заявление

По ее данным, межведомственная следственная группа ГКНБ расследует уголовное дело по фактам коррупции при разработке месторождения Кумтор.

2 августа экс-президент Аскар Акаев доставлен в Бишкек для проведения необходимых следственных действий по вышеуказанному уголовному делу и выяснения других вопросов, имеющихся у правоохранительных органов. Он активно сотрудничает со следствием.

«Относительно Курманбека Бакиева сообщаем, что в случае его прибытия либо доставления в Кыргызстан со стороны правоохранительных органов он будет незамедлительно взят под стражу на основании вступившего в законную силу приговора суда от 29 июля 2016 года, которым ему назначено наказание в виде 30 лет лишения свободы по событиям 7 апреля 2010-го и другим эпизодам преступлений», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-центр ГКНБ сообщил, что бывший глава государства Аскар Акаев, находящийся в розыске, доставлен в Бишкек.

Уточняется, что в рамках расследования дела по «Кумтору» межведомственной следственной группой Аскар Акаев был объявлен в розыск. Бывший президент наряду с другими высокопоставленными чиновниками был привлечен к уголовной ответственности по факту коррупции при заключении генерального соглашения по проекту «Кумтор» в 1992 году, внесении в него изменений в 1994-м, а также при реструктуризации генерального соглашения с компанией «Камеко» в 2003 году.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203108/
просмотров: 1691
Версия для печати
Материалы по теме
Задержание Темира Сариева незаконно, заявляют юристы правовой клиники «Адилет»
Дело «Кумтора». Омбудсмен обеспокоен состоянием здоровья Данияра Нарымбаева
Депутата парламента Дастана Бекешева вызвали в Военную прокуратуру
Дело «Кумтора». Почему власть арестовывает выдуманных виновных, а не реальных?
Аскар Акаев приехал в Кемин. Как его встречали
Экс-премьер-министр Темир Сариев задержан по делу «Кумтора»
Нас ждут разоблачения и большие скандалы. Марс Сариев о приезде Аскара Акаева
Политологи уверены, что Аскара Акаева не будут судить в Кыргызстане
Аскар Акаев намерен посетить малую родину в Кемине. После допросов
Соратник Аскара Акаева: Если бывший президент виновен, его арестуют
Популярные новости
Почему из&nbsp;домов бишкекчан исчезают тараканы, а&nbsp;лезут клопы, и&nbsp;причем тут деревья Почему из домов бишкекчан исчезают тараканы, а лезут клопы, и причем тут деревья
С&nbsp;1&nbsp;августа мигранты, желающие работать в&nbsp;РФ, будут сдавать экзамен по-новому С 1 августа мигранты, желающие работать в РФ, будут сдавать экзамен по-новому
Сыновья Садыра Жапарова и&nbsp;Камчыбека Ташиева позавтракали с&nbsp;Нурмагомедовым Сыновья Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева позавтракали с Нурмагомедовым
В&nbsp;реке Каракол поднялся уровень воды. Эвакуируют население В реке Каракол поднялся уровень воды. Эвакуируют население
Бизнес
Олимпиада-2020. Смотрите поединок Айсулуу Тыныбековой за&nbsp;1-е место на&nbsp;О!TV Олимпиада-2020. Смотрите поединок Айсулуу Тыныбековой за 1-е место на О!TV
Олимпиада-2020: Акжол Махмудов поборется за&nbsp;золото! Смотрите в&nbsp;приложении О!TV Олимпиада-2020: Акжол Махмудов поборется за золото! Смотрите в приложении О!TV
Официальное обращение к&nbsp;клиентам &laquo;Оптима Банка&raquo; Официальное обращение к клиентам «Оптима Банка»
Beeline дарит подарки и&nbsp;приятные бонусы в&nbsp;честь дня рождения! Beeline дарит подарки и приятные бонусы в честь дня рождения!
4 августа, среда
12:19
«Северэлектро» сегодня отключит свыше 3,1 тысячи абонентов за долги «Северэлектро» сегодня отключит свыше 3,1 тысячи абонен...
12:17
Олимпиада-2020. Смотрите поединок Айсулуу Тыныбековой за 1-е место на О!TV
12:00
Беспредельная парковка. Как мэрия Бишкека зарабатывает на водителях
11:58
В Бишкеке зоозащитники митингуют против отстрела бездомных животных
11:40
Сразу возьмем под стражу. Генпрокуратура о возможном приезде Курманбека Бакиева