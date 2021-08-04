Сразу возьмем под стражу. Генпрокуратура о возможном приезде Курманбека Бакиева

Если в Кыргызстан приедет бывший президент Курманбек Бакиев, то его сразу возьмут под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Читайте по теме Встретили радушно. Аскар Акаев вышел с допроса в ГКНБ и сделал заявление

По ее данным, межведомственная следственная группа ГКНБ расследует уголовное дело по фактам коррупции при разработке месторождения Кумтор.

2 августа экс-президент Аскар Акаев доставлен в Бишкек для проведения необходимых следственных действий по вышеуказанному уголовному делу и выяснения других вопросов, имеющихся у правоохранительных органов. Он активно сотрудничает со следствием.

«Относительно Курманбека Бакиева сообщаем, что в случае его прибытия либо доставления в Кыргызстан со стороны правоохранительных органов он будет незамедлительно взят под стражу на основании вступившего в законную силу приговора суда от 29 июля 2016 года, которым ему назначено наказание в виде 30 лет лишения свободы по событиям 7 апреля 2010-го и другим эпизодам преступлений», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-центр ГКНБ сообщил, что бывший глава государства Аскар Акаев, находящийся в розыске, доставлен в Бишкек.

Уточняется, что в рамках расследования дела по «Кумтору» межведомственной следственной группой Аскар Акаев был объявлен в розыск. Бывший президент наряду с другими высокопоставленными чиновниками был привлечен к уголовной ответственности по факту коррупции при заключении генерального соглашения по проекту «Кумтор» в 1992 году, внесении в него изменений в 1994-м, а также при реструктуризации генерального соглашения с компанией «Камеко» в 2003 году.