Для зараженных COVID-19 свободны 466 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека на сегодня 466 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на утро 4 августа (10.00):

Национальный хирургический центр — 15;

Национальный центр фтизиатрии — 6;

Республиканская клиническая инфекционная больница — 53;

Клинический родильный дом № 2 — 25;

Городская клиническая больница № 1 — 57;

Национальный центр кардиологии и терапии — 19;

Чуйская областная объединенная больница — 27;

Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 53;

Национальный центр онкологии и гематологии — 40;

Национальный госпиталь (урологический корпус) — 20;

Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 48;

Республиканский центр наркологии — 37;

Военный госпиталь — 17;

Национальный центр охраны материнства и детства — 33;

Центр фтизиатрии КГМА (общежитие № 6) — 16.

Ранее чиновники признали, что в стране началась третья волна коронавируса. С марта 2020 года в республике зарегистрировали 166 тысяч 236 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.