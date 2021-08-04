Для зараженных COVID-19 свободны 466 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека на сегодня 466 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.
По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Свободные места на утро 4 августа (10.00):
- Национальный хирургический центр — 15;
- Национальный центр фтизиатрии — 6;
- Республиканская клиническая инфекционная больница — 53;
- Клинический родильный дом № 2 — 25;
- Городская клиническая больница № 1 — 57;
- Национальный центр кардиологии и терапии — 19;
- Чуйская областная объединенная больница — 27;
- Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 53;
- Национальный центр онкологии и гематологии — 40;
- Национальный госпиталь (урологический корпус) — 20;
- Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 48;
- Республиканский центр наркологии — 37;
- Военный госпиталь — 17;
- Национальный центр охраны материнства и детства — 33;
- Центр фтизиатрии КГМА (общежитие № 6) — 16.
Ранее чиновники признали, что в стране началась третья волна коронавируса. С марта 2020 года в республике зарегистрировали 166 тысяч 236 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.