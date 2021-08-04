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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 199,5 миллиона, умерли более 4,2 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 934 тысячи 182 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 199 миллионов 509 тысяч 30 человек. Больше всего зараженных в США (35 миллионов 231 тысяча 310), Индии (31 миллион 726 тысяч 507), Бразилии (19 миллионов 985 тысяч 817), России (6 миллионов 251 тысяча 953), Франции (6 миллионов 242 тысячи 948), Великобритании (5 миллионов 951 тысяча 715), Турции (5 миллионов 795 тысяч 665), Аргентине (4 миллиона 961 тысяча 880), Колумбии (4 миллиона 807 тысяч 979), Испании (4 миллиона 523 тысячи 310), Италии (4 миллиона 363 тысячи 374), Иране (3 миллиона 979 тысяч 927) и Германии (3 миллиона 782 тысячи 344).

Количество смертей от коронавируса достигло 4 миллионов 245 тысяч 542. За сутки показатель вырос на 10 тысяч 459 человек. В том числе в США всего скончались 614 тысяч 263 человека, Бразилии — 558 тысяч 432, Индии — 425 тысяч 195, Мексике — 241 тысяча 936, России — 158 тысяч 263, Великобритании — 130 тысяч 179 и Италии — 128 тысяч 115.

В Кыргызстане зарегистрировали 166 тысяч 236 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 656 тысяч 734, Узбекистане — 131 тысячу 978, Таджикистане — 15 тысяч 293.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203094/
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