В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 11 тысяч 663 человека. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 8 тысяч 270 пациентов, в больницах — 3 тысячи 393. В том числе 207 человек — в крайне тяжелом состоянии, 948 — в тяжелом. Состояние 2 тысяч 198 больных (или 64,7 процента) оценивают как средней тяжести, 35 пациентов — в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 1 тысяча 681 человек, из них в Бишкеке — 1 тысяча 179, Оше — 41, Чуйской области — 120, Ошской — 73, Таласской — 29, Нарынской — 25, Иссык-Кульской — 29, Джалал-Абадской — 80, Баткенской — 105.

С начала марта 2020 года выздоровели 150 тысяч 852 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.