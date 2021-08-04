В Кыргызстане за сутки выявили еще 696 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщает Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 339 случаев, Оше — 10, Чуйской области — 84, Ошской — 44, Таласской — 14, Нарынской — 15, Иссык-Кульской — 50, Джалал-Абадской — 89, Баткенской — 51.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 166 тысяч 236 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.