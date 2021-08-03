В Бишкеке 3 августа облачно. Температура воздуха ожидается +35 градусов. День уменьшился до 14 часов 26 минут.

Отключение света, газа, воды

9.00-18.00 — отрезки улиц Профессора Зимы, Архитектурной, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Садырбаева, Баба-Ата, Кейкап, Узун-Булак, Шербет, Чортекова, Кара-Кужур, Эр-Тайлак, Шералиева, Сары-Булун, Сулуу-Тор);

9.00-17.00 — улица Токтогула, 213;

9.30-10.30 — отрезки улиц Ганди, Баялинова, Ленинградской;

9.30-17.00 — улица Ахунбаева, 96, отрезки улиц Мичурина, Суюмбаева, переулок Дунайский;

9.30-18.30 — село Орто-Сай (улица Иманалиева), отрезки улиц Орозбекова, Щербакова, Тоголока Молдо, Васильева, переулки Алтайский, Минбулакский;

11.00-13.00 — отрезок улицы Орозбекова;

13.00-17.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-33 — Чуй-36).

У кого намечается той

Нурлан Кирешеев

Родился 3 августа 1971 года в селе Ленин-Жол Чуйской области. Первый заместитель министра обороны КР.

Дастан Догоев

Родился 3 августа 1986 года в Караколе Иссык-Кульской области. Заместитель председателя кабинета министров — министр цифрового развития КР.

Памятные даты

День арбуза

Cегодня арбузы выращивают практически во всех государствах мира, больше всего в Китае. Далее с заметным отставанием следуют Турция, Иран, Египет, страны Америки, а также Россия и Узбекистан.

Как же празднуют День арбуза? Конечно же, устраивают пикники на природе, где съедают огромное количество арбузов, а затем устраивают соревнования — кто дальше всех плюнет арбузным семечком или конкурс на лучшую фигуру, вырезанную из арбузов.

Люди, которые меняли мир

Умер писатель Шатман Садыбакасов

В 1932 году в селе Дыйкан Джумгальского района родился кыргызский писатель, драматург, поэт, журналист Шатман Садыбакасов.

В 1958-м вышел первый сборник его рассказов «Пейил» («Душа»). Автор более десяти сборников прозаических произведений, одного поэтического сборника, ряда произведений на русском языке. Автор многих книг для детей.

С 1975 года и до конца жизни — главный редактор журнала «Ала-Тоо». Пьеса Шатмана Садыбакасова «Сивый скакун» стала классикой драматургии республики.

Умер 3 августа 1983-го.

Куда сходить

Культура

выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М».

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