В Бишкеке 3 августа облачно. Температура воздуха ожидается +35 градусов. День уменьшился до 14 часов 26 минут.
Отключение света, газа, воды
- 9.00-18.00 — отрезки улиц Профессора Зимы, Архитектурной, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Садырбаева, Баба-Ата, Кейкап, Узун-Булак, Шербет, Чортекова, Кара-Кужур, Эр-Тайлак, Шералиева, Сары-Булун, Сулуу-Тор);
- 9.00-17.00 — улица Токтогула, 213;
- 9.30-10.30 — отрезки улиц Ганди, Баялинова, Ленинградской;
- 9.30-17.00 — улица Ахунбаева, 96, отрезки улиц Мичурина, Суюмбаева, переулок Дунайский;
- 9.30-18.30 — село Орто-Сай (улица Иманалиева), отрезки улиц Орозбекова, Щербакова, Тоголока Молдо, Васильева, переулки Алтайский, Минбулакский;
- 11.00-13.00 — отрезок улицы Орозбекова;
- 13.00-17.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-33 — Чуй-36).
У кого намечается той
Нурлан Кирешеев
Родился 3 августа 1971 года в селе Ленин-Жол Чуйской области. Первый заместитель министра обороны КР.
Дастан Догоев
Родился 3 августа 1986 года в Караколе Иссык-Кульской области. Заместитель председателя кабинета министров — министр цифрового развития КР.
Памятные даты
День арбуза
Cегодня арбузы выращивают практически во всех государствах мира, больше всего в Китае. Далее с заметным отставанием следуют Турция, Иран, Египет, страны Америки, а также Россия и Узбекистан.
Как же празднуют День арбуза? Конечно же, устраивают пикники на природе, где съедают огромное количество арбузов, а затем устраивают соревнования — кто дальше всех плюнет арбузным семечком или конкурс на лучшую фигуру, вырезанную из арбузов.
Люди, которые меняли мир
Умер писатель Шатман Садыбакасов
В 1932 году в селе Дыйкан Джумгальского района родился кыргызский писатель, драматург, поэт, журналист Шатман Садыбакасов.
В 1958-м вышел первый сборник его рассказов «Пейил» («Душа»). Автор более десяти сборников прозаических произведений, одного поэтического сборника, ряда произведений на русском языке. Автор многих книг для детей.
С 1975 года и до конца жизни — главный редактор журнала «Ала-Тоо». Пьеса Шатмана Садыбакасова «Сивый скакун» стала классикой драматургии республики.
Умер 3 августа 1983-го.
Куда сходить
Культура
- выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М».
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