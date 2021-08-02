Четыре птенца полярной совы появились на свет в Московском зоопарке

Редкие белые совы, занесенные в Международную красную книгу, принесли потомство в Московском зоопарке. Информация об этом появилась на его официальном аккаунте в Instagram.

«Четверо птенцов полярной совы вылупились в конце июня. Пока они мало похожи на своих белоснежных родителей — это серые комочки с большими желтыми глазами», — говорится в сообщении.

Взрослое оперение у совят появится ближе к зиме, а их пол можно будет определить только через год.

«Птенцы уже вышли из гнезда и в целом довольно самостоятельны. Они могут заглотить мышку, если добыча будет лежать где-то поблизости. Но если еды рядом нет, то они настойчиво будут звать мать, которая подлетит и положит мышку в клювик», — сообщили специалисты зоопарка.

Когда совята подрастут, их отправят в ведущие российские или зарубежные зоопарки, чтобы помочь в создании резервной популяции редкого вида.