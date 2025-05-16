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Общество

Подсчет совушек в Кыргызстане. Вы можете стать волонтером

С 15 по 31 мая в Кыргызстане пройдет акция по подсчету сов сплюшек. Об этом сообщила пресс-служба фонда «Природа».

Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к акции. Все, что вам нужно сделать, — это выйти на улицу, понаблюдать за птицами и послушать звуки, которые они издают. Лучше всего делать это ночью, когда сплюшки наиболее активны.

Цель проекта — информировать общественность о роли птиц и привлечь внимание к их сохранению.

Если вы увидите или услышите сов, введите данные в специальную форму на сайте scopsowl.org, указав дату, место и время наблюдения. Вы также можете поделиться информацией в социальных сетях или загрузить аудио-, фото- и видеозаписи птиц в приложение Inaturalist.

Как выглядят эти сплюшки и как они поют, вы можете посмотреть на сайтах eBird.org и iNaturalist.org.

Вы можете поделиться своими наблюдениями на сайте scopsowl.org или Instagram, отметив @tabigat.media и @birds.kyrgyzstan.

Кроме того, жители Казахстана, Таджикистана и Узбекистана также участвуют в международной переписи сплюшек. В Казахстане кампанию координирует ASBC (Казахстанская ассоциация по сохранению биоразнообразия). Сплюшки уже дважды учитывались в Казахстане в 2020 и 2024 годах, а также были объявлены птицей 2024 года.

Справка 24.kg

Сплюшки (латинское название Otus scops) — типичные обитатели Тянь-Шаня и его предгорий в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане. Сплюшки — одни из самых маленьких сов в Центральной Азии. Они достигают 21 сантиметров в длину и весят максимум 135 граммов. Эти совы имеют серовато-коричневый окрас, напоминающий кору, что помогает им прятаться на деревьях. Сплюшки — полезные птицы, уничтожающие вредных насекомых.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329256/
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