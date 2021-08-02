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Общество

С начала года бишкекчане нарушили правила благоустройства на 1,8 миллиона сомов

С начала года бишкекчане нарушили правила благоустройства на 1 миллион 853 тысячи сомов. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, ежедневно инспекторы санитарно-экологической инспекции муниципалитета проводят работу по улучшению санитарного состояния, благоустройства и озеленения городской территории.

«Накануне в инспекцию поступил сигнал о сжигании запрещенных предметов по адресу улица Западная, 35. При выезде на место факт нарушения подтвердился, инспекция выписала штраф горожанину на 7 тысяч 500 сомов», — отметили в мэрии.

Кроме того, оштрафовали на 3 тысячи сомов горожанку за несоблюдение чистоты на прилегающей к чайхане «Кыргызбайдын самсасы» территории. «На нее оформили протокол по статье 70 Кодекса о нарушениях («Нарушение правил благоустройства территории, прилегающей к объекту собственности в населенном пункте, или несоблюдение правил обеспечения чистоты и порядка»). По этой статье с начала года зафиксирован 231 случай», — отметили в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202878/
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