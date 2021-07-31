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Общество
Сюжет: COVID-19

Ученые выяснили, что COVID-19 не передается через деньги

Эксперты Европейского центрального банка в сотрудничестве с учеными из Рурского университета (Германия) выяснили, что коронавирусы живут на деньгах от нескольких часов до нескольких дней, но не представляют особой угрозы. Об этом пишет издание «Популярная механика».

Чтобы понять, как долго SARS-CoV-2 сохраняется на монетах и банкнотах, исследователи обработали деньги вирусными растворами различной концентрации и в течение нескольких дней наблюдали, как долго вирус сможет жить на этих поверхностях.

Оказалось, что на банкноте в 10 евро SARS-CoV-2 выжил только три дня, на монете в 10 центов — шесть дней, в 1 евро — два дня.

Особо показательны результаты пятицентовой монеты, на ней вирус продержался всего час. Все дело в составе — монета сделана из меди, которая, как известно, быстро справляется с вирусами.

Дополнительно ученые решили выяснить, как вирус переносится с поверхности бумажных, металлических и пластиковых денег на кожу человека. Для этого они нанесли на банкноты, монеты и ПВХ-пластины, похожие на кредитные карты, безвредные коронавирусы и SARS-CoV-2. Затем испытуемые касались этих поверхностей кончиками пальцев, а ради обеспечения всеобщей безопасности деньги с вирусом SARS-CoV-2 тестировали с помощью искусственной кожи.

Оказалось, что сразу после того, как содержащая вирусы жидкость высохла, коронавирусы не передавались через кожу. 

Получается, что в реальных условиях заражение SARS-CoV-2 от наличных денег очень маловероятно, отмечают исследователи.

Эти выводы согласуются с результатами других работ, которые показывают, что в подавляющем большинстве случаев заражение происходит воздушно-капельным путем.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202810/
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