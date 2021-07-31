Realme представит смартфон с беспроводной магнитной зарядкой. В Сети появились снимки нового флагмана от Realme, презентация которого состоится в августе, сообщает ixbt.com.

Аппарат Realme Flash станет первым устройством под управлением ОС Android, которое также получит крупную беспроводную зарядку MagDart. Такие зарядки есть только у смартфонов Apple, но Realme собирается встать в один ряд с американской компанией.

Фото ixbt.com

Ожидается, что новый смартфон Realme Flash оснастят изогнутый экран и 256 Гб флеш-накопительной памяти. Основу аппарата составит однокристальная система Snapdragon 888. Объем оперативной памяти устройства достигнет 12 Гб. Другие характеристики новинки будут известны после ее презентации.

Компания Realme опубликовала новые тизеры собственного магнитного беспроводного зарядного устройства под названием MagDart, которое будет изначально поддерживаться смартфоном Realme Flash, а затем и другими устройствами.

Генеральный директор Realme Мадхав Шет (Madhav Sheth) заявил, что MagDart будет на 440 процентов быстрее и тоньше, при этом не уточняя, с чем происходило сравнение.