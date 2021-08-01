Афиша Бишкека на неделю: выставки и благотворительная ярмарка

3-6 августа. Постоянные выставки музея

Открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

2-6 августа. Выставки кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.

22 июня — 30 августа. Выставка «Поколений связующая нить»

В основе экспозиции живописные полотна народного художника Киргизской ССР Александра Игнатьева и его семьи: его супруги Диль-Афруз Асылбековой, дочери Диль-Фируз и зятя Теодора Герцена. Выставка знакомит зрителя с творческим портретом каждого из мастеров.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

19 июля — 18 августа. Выставка Таланта Огобаева

В экспозиции представлены более 30 живописных натюрмортов известного художника.

«Галерея М» (ЦУМ), 10.00-20.00.

27 июля — 25 августа. Выставка «Туш кийизы — сакральные письмена в будущее»

Представлены уникальные старинные туш кийизы из коллекции КНМИИ, а также изделия, вышитые нашими современницами.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

4 августа. Благотворительная ярмарка

Десять процентов от выручки передадут общественному объединению «Мастерская онкопациентов».

Sierra Coffee (на проспекте Манаса), 12.00-18.00.

4 августа. Игра «Мафия»

«Мафия» — это салонная командная психологическая пошаговая ролевая игра с детективным сюжетом.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 20.00.

4-8 августа. Кинофестиваль «Гараж»

Кинофестиваль Московского музея современного искусства впервые пройдет в Бишкеке. В этом году программа посвящена этике и политике инклюзии. Отобранные фильмы освещают важные темы и затрагивают проблемы общества. Регистрация по ссылке.

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5 августа. Кинопремьеры

«Отряд самоубийц: Миссия навылет» (фантастика, комедия). Есть на земле одно гнилое место, откуда мечтают свалить даже самые отъявленные злодеи. Тюрьма «Белль Рив» — для преступников со сверхспособностями. Она же ад. Она же база рекрутов для суперсекретного проекта «Отряд самоубийц».

«Мулан. Новая легенда» (мультфильм). Она сильна и духом, и телом, она овладела искусством кунг-фу, она готова сражаться за свою родину. Но она женщина, не имеющая права вступать в ряды армии. Пойдя на хитрость, девушка занимает в строю место отца. Теперь ей придется скрывать свое истинное лицо от новых друзей, но честь обманом не добудешь — ее нужно заслужить в сражениях, благородными поступками, самоотверженным и чистым сердцем. Мулан отправляется навстречу судьбе с гордо поднятой головой и крепко сжатым в руке мечом.





«Заклинание Джинна» (ужасы). После смерти мамы Дилан с отцом переезжает в новый дом, где находит древнюю книгу заклинаний. Когда отец уходит в ночную смену, мальчик вызывает джинна, который, как обещает книга, может исполнить его заветное желание. Но желание все не исполняется, зато в доме начинают происходить жуткие вещи. Дилан понимает, что у всякой услуги есть цена. И Джинн начинает свою игру.

«Я создан для тебя» (мелодрама). Идеальных мужчин не существует, но теперь их можно создать! Том — робот-красавчик, запрограммированный угадывать и исполнять любые желания своей владелицы Альмы. Но она оказывается не так проста и предсказуема. Теперь каждому из них предстоит узнать, что значит любить и быть человеком.