Выбор за тобой. В МВД просят граждан сообщать о фактах реализации наркотиков

Правоохранители просят кыргызстанцев сообщать о фактах распространения наркотиков. Об этом проинформировали в Службе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

«Радуйся, живи активно, мечтай без наркотиков! Выбор всегда за тобой!» — говорится в сообщении. Наркоборцы просят звонить по номерам 102 и 0312660244.

Ранее в Чуйской области у члена наркогруппировки в доме нашли более 8 килограммов гашиша. Во время обыска найдены и изъяты упакованные брикеты. Оперативники всего насчитали 762 брикета наркотических средств.