В Бишкеке 31 июля солнечно. Температура воздуха ожидается +33 градуса. День уменьшился до 14 часов 33 минут.

Памятные даты

Всемирный день рейнджера

Учрежден в 2007 году Международной федерацией рейнджеров (International Ranger Federation, IRF), чтобы отметить вклад парковых работников в охрану природы и почтить память погибших рейнджеров в ходе несения своей службы.

Парковый рейнджер (рейнджер парка) — это специалист, который занимается защитой и сохранением природоохранных зон, диких животных и среды их обитания от браконьеров и внешних посягательств, связанных с цивилизацией.

Профессия государственного инспектора по охране заповедных территорий включает множество опасных факторов, с которыми он сталкивается во время несения службы. Это и нападение диких животных, и борьба с лесными пожарами, и встреча с вооруженными браконьерами.

День рождения Гарри Поттера

Ежегодно в последний день июля все поклонники саги Джоан Роулинг отмечают день рождения Гарри Поттера.

Гарри Джеймс Поттер родился 31 июля 1980 года в семье Джеймса и Лили Поттер. Три месяца спустя его родителей убил лорд Волдеморт, и Гарри отдали на воспитание в семью его тети по матери Петунии Дурсль, которая решила скрыть от него, что Гарри является потомственным волшебником.

Но 31 июля 1991-го, в свой 11-й день рождения, Гарри Поттер встретился с полувеликаном Хагридом, который принес ему письмо из Хогвартса. Дальнейшую историю, думаем, вы и так знаете.

Люди, которые меняли мир

Умер государственный деятель Абсамат Масалиев

Абсамат Масалиев родился 10 апреля 1933 года в селе Алыш Ошской области.

С ноября 1985-го по апрель 1991 года — первый секретарь ЦК Компаpтии Киргизии. С апреля по декабрь 1990-го— председатель Верховного Совета Кыргызстана. С сентября 1992 года — лидер Партии коммунистов.

В 2005-м за выдающиеся личные заслуги перед государством и народом, пример бескорыстного служения Родине, высокую гражданскую позицию в общественной деятельности присвоена высшая степень отличия «Кыргыз Республикасынын Баатыры» («Герой Кыргызской Республики») с вручением особого знака «Ак Шумкар».

Умер в 2004 году.

Куда сходить

Культура

выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М».

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