Митинг фермеров Чуйской области. Вопрос подачи воды решен

Вопрос нехватки воды в Сокулукском районе Чуйской области решен. Об этом 24.kg сообщил директор Госагентства водных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства Алмазбек Сокеев.

«Сокулукскому району мы подавали воду порядка 5-6 кубов в секунду. Четыре дня назад объем воды в русловом водохранилище уменьшился. Мы сбросили в него воду с рек Ала-Арчи и Аламедин и отрегулировали уровень. Позавчера снова пошло 5 кубов. Больше дать не можем. Но эта подача будет стабильной», — сказал он.

Глава госагентства отметил, что в канал Совхозный, возле которого утром собрались на акцию фермеры, в начале дня подавали на поля 2,2 кубометра воды в секунду. Сейчас подачу подняли до 3 кубометров.

По его словам, на сегодня в руслах рек Чуйской области воды в 2-2,5 раза больше, чем было в начале июня.

Напомним, сегодня утром около 200 фермеров Чуйской области вышли на акцию протеста близ села Ак-Жол. Они пожаловались на отсутстиве поливной воды и потребовали срочно решить проблему.