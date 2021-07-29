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Общество

Кыргызстанцы, выезжающие на длительное время за рубеж, должны выписаться

В МИД 24.kg разъяснили порядок регистрации и снятия с учета. Эти правила обязательны для граждан Кыргызстана, выезжающих на длительное время за рубеж.

По данным ведомства, согласно пункту 6 действующего положения о порядке постановки на консульский учет, граждане Кыргызстана считаются постоянно проживающими за пределами страны, если они сняты с регистрационного учета в уполномоченном государственном органе.

То есть, как пояснили в МИД, если гражданин выезжает за границу более чем на год, он должен сняться с регистрационного учета.

Сделать это можно и находясь за рубежом. Достаточно обратиться в дипломатическое представительство Кыргызстана в другом государстве.

В МИД разъяснили, что выйти из гражданства можно на основании заявления и с указанием причин. Но сменить гражданство не получится, если гражданин:

  • имеет неисполненные обязательства перед государством или имущественные обязательства, с которыми связаны интересы юридических или физических лиц на территории Кыргызской Республики;
  • привлечен правоохранительными органами в качестве обвиняемого по уголовному делу либо в отношении него имеется вступивший в законную силу и подлежащий исполнению обвинительный приговор суда.

Во внешнедипломатическом ведомстве отметили, что постоянно проживающие за пределами государства по вопросу выхода из гражданства могут обратиться в консульские учреждения Кыргызской Республики и представить следующие документы:

  • заявление-анкету о выходе из гражданства Кыргызской Республики в двух экземплярах (приложение 2);
  • свидетельство о рождении;
  • свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака, смерти супруга (супруги) или решение суда о признании супруга (супруги) умершим или безвестно отсутствующим — в соответствующих случаях;
  • документ налогового органа Кыргызской Республики (по последнему месту жительства заявителя на территории КР) об отсутствии задолженности по уплате налогов;
  • подтверждение об уплате государственной пошлины или консульских сборов или документ об освобождении от их уплаты;
  • две цветные фотографии размером 4×6 сантиметров на белом фоне.

Если заявитель одновременно ходатайствует о выходе из гражданства Кыргызской Республики несовершеннолетних детей, то в зависимости от обстоятельств, предусмотренных законом, представляются:

  • свидетельство о рождении, установлении опеки или попечительства, лишении родительских прав;
  • письменное согласие сторон на прекращение или сохранение гражданства ребенка, если один из родителей или опекунов остается гражданином Кыргызской Республики, а также заверенное нотариально или в дипломатическом представительстве, или в консульском учреждении страны за рубежом;
  • письменное согласие детей в возрасте от 14 до 18 лет на изменение гражданства, заверенное нотариально или в дипломатическом представительстве, или консульском учреждении Кыргызской Республики.

МИД напоминает: подавать документы в электронном формате нельзя и отмечает, что ответственная за процедуру ГРС.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202442/
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