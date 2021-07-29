Женщины могут приобрести фолиевую кислоту со скидкой. В ФОМС рассказали как

Каждой женщине репродуктивного возраста предоставляется право приобретения фолиевой кислоты со скидкой до 50 процентов по дополнительной программе ОМС. Об этом сообщили в пресс-службе ФОМС.

Отмечается, что фолиевую кислоту при беременности рекомендуют принимать абсолютно всем женщинам для нормального развития плода. Это прописано в национальных протоколах ведения беременности и рекомендациях Всемирной организации здравоохранения.

«На этапе планирования семьи каждой застрахованной женщине репродуктивного возраста, а также беременным женщинам, относящимся к льготной категории, предоставляется право покупки фолиевой кислоты (витамина В9) со скидкой», — заметили в ФОМС.

Для приобретения медикаментов необходимо выписать рецепт (электронный) у своего врача и обратиться в аптеку.

В ФОМС напомнили, что медработники центров семейной медицины (ЦСМ)/Группы семейных врачей (ГСВ) предоставляют медицинские услуги бесплатно, независимо от наличия полиса ОМС. Необходимо только приписаться в ЦСМ по месту жительства.