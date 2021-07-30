В Бишкеке 30 июля во второй половине дня возможны кратковременные дожди. Температура воздуха ожидается +31 градус. День уменьшился до 14 часов 35 минут.

Отключения света, газа, воды

9.00-18.00 — жилмассивы «Саламалик», «Арча-Бешик» (улицы Он-Арча, Садыбакасова, Кара-Кужур, Шербет, Тогуз-Тутун, Арча-Бешик), отрезки улиц Кокчетавской, Кронштадской, Лумумбы, Троицкой;

9.00-17.00 — улица Токтогула, 215;

9.30-18.00 — улица Токомбаева, 45/1;

9.30-17.00 — улица Малдыбаева, 26;

10.00-17.00 — жилмассив «Кара-Жигач», улицы Анкара, Курманджан Датки, Торугарт, Жайылган, Шаты, Оберон.

У кого намечается той

Закир Джалилов

Родился 30 июля 1972 года. Тренер вратарей национальной сборной КР по футболу.

Марсбек уулу Илич Родился 30 июля 1984 года в селе Куртка Нарынская область. Заместитель министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации.

Памятные даты

Международный день дружбы

Международный день дружбы, установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 3 мая 2011-го, отмечается ежегодно 30 июля.

ООН предложила государственным структурам, а также международным и региональным организациям отмечать этот день в соответствии с культурными традициями той или иной страны и организовывать мероприятия и инициативы, которые поспособствуют усилиям международного сообщества и будут направлены на поощрение диалога между цивилизациями, солидарности, взаимопонимания и примирения.

Особо в резолюции подчеркивается важность новой даты в деле укрепления дружественных отношений между разными народами.

Всемирный день борьбы с торговлей людьми

Всемирный день борьбы с торговлей людьми, отмечаемый ежегодно 30 июля, провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 2013-м с целью «повышать осведомленность о положении жертв торговли людьми и поощрять и защищать их права».



Торговля людьми является серьезным преступлением и грубым нарушением прав человека. Каждый год тысячи мужчин, женщин и детей попадают в руки торговцев людьми как у себя дома, так и за рубежом. Все государства мира, будь то страна происхождения, транзита или назначения, страдают от торговли людьми.

День системного администратора

Каждый год в последнюю пятницу июля администраторы корпоративных и домашних сетей, баз данных, почтовых систем, программных комплексов и другие «бойцы невидимого фронта» отмечают свой профессиональный праздник — День системного администратора.

Основателем праздника считается американец, системный администратор из Чикаго Тэд Кекатос, посчитавший, что хоть раз в год системные администраторы должны чувствовать благодарность со стороны пользователей. Первый раз этот ставший популярным праздник отметили 28 июля 1999-го.

Куда сходить

Культура

выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М».

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

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