В Республиканской инфекционной больнице появился компьютерный томограф

Республиканской клинической инфекционной больнице передали компьютерный томограф Optima. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и науки.

По его данным, компьютерный томограф закуплен на сэкономленные средства проекта ПРООН/Глобального фонда «Эффективный контроль за ВИЧ и туберкулезом». В комплекте к нему идет источник бесперебойного питания (ИБП). Стоимость оборудования составляет более 34 миллионов сомов.

«С эпидемией COVID-19 компьютерная томография становится важным и нужным оборудованием для системы здравоохранения. Поэтому ПРООН полностью и незамедлительно поддержала запрос правительства КР и странового координационного комитета на его приобретение», — отметила координатор проекта Инга Бабичева.

В ведомстве отметили, что компьютерная томография будет проводиться бесплатно пациентам, проходящим стационарное лечение в РКИБ, а также пациентам с туберкулезом, в том числе детям, людям, живущим с ВИЧ и зараженным коронавирусной инфекцией.

«С момента распространения COVID-19 мы ощутили необходимость современных технологий для ранней диагностики и дальнейшего лечения больных с коронавирусом. И мы благодарны нашим партнерам по развитию за покупку такого дорогостоящего оборудования, благодаря которому в разы улучшатся диагностика и лечение COVID-19», — заметил в своем выступлении министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

Главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы Гульжигит Аалиев подчеркнул, что с помощью КТ улучшится качество оказания медицинской помощи пациентам, которые проходят лечение в стационаре.