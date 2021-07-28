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Общество
Сюжет: COVID-19

К медикам обращался один из четырех. В Минздраве о росте заражения COVID-19

Более высокие показатели заражения COVID-19 и внебольничной пневмонией связаны с улучшением системы регистрации. Об этом на брифинге сообщил руководитель Республиканского научно-практического центра по контролю вирусных инфекций Зуридин Нурматов.

«В прошлом не хватало коек, медиков, не к кому было обращаться, поэтому многие больные остались незарегистрированными. Когда проводили научное исследование, указали, что из тех, кто имеет антитела, только 26 процентов обращались за медицинской помощью», — отметил он.

Зуридин Нурматов добавил, что по показателю заболеваемости на 100 тысяч населения Кыргызстан занимает 113-е место в мире. «При этом у многих стран, которые не имеют проблем по финансированию, показатели выше. По летальности занимаем 118-е место», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202369/
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