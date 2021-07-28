Экс-вице-мэр Бишкека водворен в СИЗО ГКНБ. Решение суда

Экс-вице-мэр Бишкека Азамат Сагындык уулу водворен в СИЗО ГКНБ. Решение вынес Первомайский районный суд столицы.

Уточняется, что он будет находиться под стражей два месяца — до 27 сентября.



Напомним, ранее ГКНБ задержал сотрудницу мэрии Бишкека за вымогательство взятки. Она получила деньги от владельца кафе в сумме $9 тысяч за внесение изменений в проект реконструкции улицы Туголбай Ата (Линейная), предусматривающих сохранение коммерческого объекта, расположенного вдоль ремонтируемой за счет китайского гранта дороги.