Для зараженных COVID-19 свободны 657 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 657 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.
По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Свободные места на утро 27 июля (10.00):
- Национальный хирургический центр — 4;
- Республиканская клиническая инфекционная больница — 52;
- Клинический родильный дом № 2 — 1;
- Городская клиническая больница № 1 — 52;
- Национальный центр кардиологии и терапии — 16;
- Чуйская областная объединенная больница — 19;
- Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 47;
- Национальный центр онкологии и гематологии — 28;
- Национальный госпиталь (урологический корпус) —13;
- Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 25;
- Республиканский центр наркологии — 30;
- Военный госпиталь — 15;
- Институт курортологии и восстановительного лечения — 188;
- Национальный госпиталь: Нейрокорпус — 28;
- Кыргызский национальный военный лицей имени Асанова — 123;
- Национальный центр охраны материнства и детства — 14;
- Центр фтизиатрии КГМА (общежитие № 6) — 2.
Ранее чиновники признали, что в стране началась третья волна коронавируса. С марта 2020 года в республике зарегистрировали 160 тысяч 85 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.