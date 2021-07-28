Для зараженных COVID-19 свободны 657 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 657 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на утро 27 июля (10.00):

Национальный хирургический центр — 4;

Республиканская клиническая инфекционная больница — 52;

Клинический родильный дом № 2 — 1;

Городская клиническая больница № 1 — 52;

Национальный центр кардиологии и терапии — 16;

Чуйская областная объединенная больница — 19;

Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 47;

Национальный центр онкологии и гематологии — 28;

Национальный госпиталь (урологический корпус) —13;

Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 25;

Республиканский центр наркологии — 30;

Военный госпиталь — 15;

Институт курортологии и восстановительного лечения — 188;

Национальный госпиталь: Нейрокорпус — 28;

Кыргызский национальный военный лицей имени Асанова — 123;

Национальный центр охраны материнства и детства — 14;

Центр фтизиатрии КГМА (общежитие № 6) — 2.

Ранее чиновники признали, что в стране началась третья волна коронавируса. С марта 2020 года в республике зарегистрировали 160 тысяч 85 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.