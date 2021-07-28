COVID-19 в мире. Заразились более 195,2 миллиона, умерли более 4,1 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 598 тысяч 943 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 195 миллионов 270 тысяч 56 человек. Больше всего зараженных в США (34 миллиона 603 тысячи 768), Индии (31 миллион 440 тысяч 951), Бразилии (19 миллионов 749 тысяч 73), России (6 миллионов 94 тысячи 379), Франции (6 миллионов 88 тысяч 930), Великобритании (5 миллионов 771 тысяча 732), Турции (5 миллионов 638 тысяч 178), Аргентине (4 миллиона 875 тысяч 927), Колумбии (4 миллиона 747 тысяч 775), Испании (4 миллиона 368 тысяч 453), Италии (4 миллиона 325 тысяч 46) и Германии (3 миллиона 766 тысяч 501).

Количество смертей от коронавируса достигло 4 миллионов 176 тысяч 630. За сутки показатель вырос на 9 тысяч 663 человека. В том числе в США всего скончались 611 тысяч 414 человек, Бразилии — 551 тысяча 835, Индии — 421 тысяча 982, Мексике — 239 тысяч 79, Великобритании — 129 тысяч 591, Италии — 127 тысяч 995 и России — 152 тысячи 836.

В Кыргызстане зарегистрировали 160 тысяч 85 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 602 тысячи 397, Узбекистане — 125 тысяч 784, Таджикистане — 14 тысяч 761.