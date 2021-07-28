В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 22 медработника. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали восемь случаев, Чуйской области — семь, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской и Баткенской — по два, Таласской — один.

За сутки с выздоровлением из стационаров выписаны 12 медработников, из домашней изоляции — 28.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 6 тысяч 400, из которых выздоровели 5 тысяч 725 человек.