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Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще 13 человек

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще 13 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зафиксировали восемь летальных случаев, Чуйской области — три, Джалал-Абадской и Баткенской областях — по одному.

С марта 2020 года в республике скончались 2 тысячи 288 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202334/
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