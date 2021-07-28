В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 16 тысяч 456 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечится 12 тысяч 528 пациентов, в больницах — 3 тысячи 928. В том числе 202 человека — в крайне тяжелом состоянии, 1 тысяча 36 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 2 тысяч 638 человек (или 67,1 процента) — оценивают как средней тяжести, 52 пациента находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 1 тысяча 723 человека, из них в Бишкеке — 1 тысяча 213, Оше — 68, Чуйской области — 184, Ошской — 54, Таласской — 9, Нарынской — 19, Иссык-Кульской — 28, Джалал-Абадской — 79, Баткенской — 69.

С начала марта 2020 года выздоровели 140 тысяч 39 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.