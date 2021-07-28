В Кыргызстане за сутки выявили еще 996 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщает Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 603 случая, Оше — 9, Чуйской области — 126, Ошской — 26, Таласской — 12, Нарынской — 14, Иссык-Кульской — 56, Джалал-Абадской — 92, Баткенской — 58.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 160 тысяч 85 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.