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Общество
Сюжет: COVID-19

ВОЗ исключила российский штамм COVID-19 из списка для отслеживания

ВОЗ исключила из списка для мониторинга штамм коронавируса AT.1, впервые обнаруженный в России. Об этом сообщает РБК с ссылкой на реестр организации.

По его данным, российский вариант коронавируса AT.1 внесли в список 9 июня.

Впервые он был зафиксирован в России в январе 2021 года. Он не имел собственного обозначения буквой греческого алфавита — такую маркировку получают лишь штаммы, внесенные ВОЗ в списки представляющих интерес (VOI — Variants of Interest) и вызывающих опасения (VOC — Variants of Concern).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202303/
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