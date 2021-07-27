ВОЗ исключила российский штамм COVID-19 из списка для отслеживания

ВОЗ исключила из списка для мониторинга штамм коронавируса AT.1, впервые обнаруженный в России. Об этом сообщает РБК с ссылкой на реестр организации.

По его данным, российский вариант коронавируса AT.1 внесли в список 9 июня.

Впервые он был зафиксирован в России в январе 2021 года. Он не имел собственного обозначения буквой греческого алфавита — такую маркировку получают лишь штаммы, внесенные ВОЗ в списки представляющих интерес (VOI — Variants of Interest) и вызывающих опасения (VOC — Variants of Concern).