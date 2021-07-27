И. о. мэра Бишкека объяснил отсутствие в новых автобусах валидаторов и льгот

Вопросы отсутствия льгот и валидаторов для оплаты проезда картами «Тулпар» в новых автобусах Бишкека будет рассматривать городской кенеш. Об этом 24.kg сообщил исполняющий обязанности мэра города Бактыбек Кудайбергенов.

«Дело в том, что маршруты, по которым курсируют новые автобусы ISUZU, обслуживаются частной фирмой — ОсОО «Эко Пассажирские перевозки». Для участия их в единой системе электронного билетирования необходимо проработать вопрос субсидирования. Только после этого в частных автобусах можно будет устанавливать валидаторы и говорить о скидках. Новый состав горкенеша рассмотрит эту возможность», — сказал он.

Напомним, 22 июня на линию вышли первые 50 автобусов частной фирмы, которые, по планам мэрии, должны обновить городской автопарк. Длина нового транспорта составляет 6,9 метра, вместимость — 38 человек, 16 сидячих мест. Сегодня стало известно, что ко Дню независимости в Бишкеке муниципалитет планирует запустить 200 новых автобусов.

Отметим, в редакцию от горожан регулярно поступают жалобы на отсутствие льгот и возможность оплаты проезда картой «Тулпар».