Ко Дню независимости в Бишкеке запустят 200 новых автобусов

Ко Дню независимости в Бишкеке планируют выпустить на линию 200 новых автобусов ISUZU узбекского производства. Об этом на пресс-конференции в столице сообщил исполняющий обязанности главы города Бактыбек Кудайбергенов.

«В июне на линию вышли 50 автобусов ISUZU узбекского производства. В рамках договора, который заключен с этой компанией, поставки автобусов продолжаются. Около 40 машин сейчас прибыли. К 31 августа мы планируем выпустить на линию 200 автобусов. До 2023 года ожидается поставка 1 тысячи машин на газомоторном двигателе», — сказал он.

По словам и. о. градоначальника, в следующем году запланирована поставка 350 автобусов, в том числе большеместных, предусматривающих пандусы для ЛОВЗ.

«У нас есть перспективные проекты с международными донорами. По линии ЕБРР планируется проект «Улучшение системы муниципального общественного транспорта Бишкека». По проекту мы планируем приобрести автобусы, работающие на компримированном природном газе, и ремонт автобусного парка», — отметил он.

Также по линии АБР планируется реализация проекта «Электрификация городского транспорта». Он разделен на две фазы: закупка электробусов и проработка вопроса о муниципальном такси. В рамках проекта планируется приобретение более 120 электроавтобусов и зарядной инфраструктуры.