Озера в Карагачевой роще Бишкека наполнять пока не будут. Об этом 24.kg сообщила руководитель МП «Городские парки» Калича Умуралиева.

По ее словам, муниципальное предприятие планировало запустить в этом году только одно озеро — Комсомольское.

«Закупили соль, песок, очистили дно от растений, наняли спасателей. Но ЦГСЭН не дал добро, нашел кишечную палочку, сказали, что отстойник не почищен. Но у нас нет нужной для этого техники. Объявляли тендер — никто в нем участие не принял», — сказала Калича Умуралиева.

Она добавила, что в любом случае воду для наполнения озер берут из БЧК. «Там не может быть хорошей воды, провести ее полное обеззараживание мы тоже не сможем. Но на территории рощи есть две скважины, которые по каким-то причинам законсервированы. Мы обратились в мэрию, чтобы расконсервировать эти скважины, а также и в других парках. Тогда сможем наполнить озера чистой водой», — отметила Калича Умуралиева.