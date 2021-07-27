12:59
USD 84.41
EUR 99.52
RUB 1.14
Общество

Озера в Карагачевой роще Бишкека наполнять пока не будут

Озера в Карагачевой роще Бишкека наполнять пока не будут. Об этом 24.kg сообщила руководитель МП «Городские парки» Калича Умуралиева.

По ее словам, муниципальное предприятие планировало запустить в этом году только одно озеро — Комсомольское.

«Закупили соль, песок, очистили дно от растений, наняли спасателей. Но ЦГСЭН не дал добро, нашел кишечную палочку, сказали, что отстойник не почищен. Но у нас нет нужной для этого техники. Объявляли тендер — никто в нем участие не принял», — сказала Калича Умуралиева.

Она добавила, что в любом случае воду для наполнения озер берут из БЧК. «Там не может быть хорошей воды, провести ее полное обеззараживание мы тоже не сможем. Но на территории рощи есть две скважины, которые по каким-то причинам законсервированы. Мы обратились в мэрию, чтобы расконсервировать эти скважины, а также и в других парках. Тогда сможем наполнить озера чистой водой», — отметила Калича Умуралиева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202230/
просмотров: 210
Версия для печати
Материалы по теме
В Парке здоровья хотят установить юрту. Пользователи Сети возмущаются
В Бишкеке запустят проект по контролю численности бездомных собак
Озеро Комсомольское в столичной Карагачевой роще готовят для отдыха горожан
По реконструкции трех парков начато досудебное производство
Волонтеры, несмотря на ухудшение погоды, проведут субботник в Карагачевой роще
Вместо крыши небо голубое, или Как ремонт в Карагачевой роще провели
Уголовное дело в отношении главы МП «Городские парки» прекращено
В БГК хотят отстранить Каличу Умуралиеву от работы на время следствия
Каличу Умуралиеву предлагают отстранить от должности на время расследования
Бишкекчане просят открыть для прогулок Карагачевую рощу
Популярные новости
Штормовое предупреждение: сегодня в&nbsp;Бишкеке ожидается аномальная жара Штормовое предупреждение: сегодня в Бишкеке ожидается аномальная жара
Черный июль 2.0. Почему в&nbsp;Кыргызстане повторяется прошлогодний сценарий Черный июль 2.0. Почему в Кыргызстане повторяется прошлогодний сценарий
Аномальная жара.&nbsp;25&nbsp;июля стало самым жарким за&nbsp;всю историю метеонаблюдений Аномальная жара. 25 июля стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений
Постройка XIX&nbsp;века. Старейшая баня Баткенской области, куда ездили из-за границы Постройка XIX века. Старейшая баня Баткенской области, куда ездили из-за границы
Бизнес
Получите сертификат вакцинации не&nbsp;выходя из&nbsp;дома в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Получите сертификат вакцинации не выходя из дома в приложении «Мой О!»
Альтернатива против запрета. Как снизить вред от&nbsp;курения, если не&nbsp;можешь бросить Альтернатива против запрета. Как снизить вред от курения, если не можешь бросить
KICB и&nbsp;AUCA подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве KICB и AUCA подписали меморандум о сотрудничестве
Заказывай и&nbsp;оплачивай справку о&nbsp;несудимости в&nbsp;приложении MegaPay Заказывай и оплачивай справку о несудимости в приложении MegaPay
27 июля, вторник
12:53
В ДТП с вице-мэром пострадала Самара Каримова. За рулем был супруг певицы В ДТП с вице-мэром пострадала Самара Каримова. За рулем...
12:48
Озера в Карагачевой роще Бишкека наполнять пока не будут
12:43
Повышение тарифов на проезд. Мэрия Бишкека надеется на городской кенеш
12:33
Школьники из Кыргызстана завоевали медали на международных олимпиадах
12:32
Дело «Кумтора». Асылбека Жээнбекова оставили под стражей