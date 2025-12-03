В мэрии оставили без ответа вопрос о стройке Тюлеевым трехэтажного здания

Гражданская активистка Калича Умуралиева во время экспертного обсуждения Генерального плана Бишкека задала вопрос о строительстве трехэтажного здания на проспекте Чуй вблизи ЦУМа. Она поинтересовалась у представителей мэрии: действительно ли в документе предусмотрено возведение объекта в зеленой зоне?

Она подчеркнула, что в Генплане есть особо охраняемая зона № 1 — это центральная часть города. И задала вопрос: будет ли сохранен этот статус в рамках нового Генплана?

При наличии охранной зоны № 1 возле ЦУМа строится чудовищное трехэтажное здание, непонятного назначения, несмотря на то, что там нельзя ничего строить. Был ли градостроительный совет с автором изменения этой охранной зоны? И почему здание построено вместо зеленой территории? Фото Каличи Умуралиевой

Конкретного ответа получено не было. Заместитель мэра Азамат Кадыров лишь напомнил, что идет строительство первого подземного перехода в границах улиц Шопокова и Абдрахманова, объект предусмотрен в плане и прошел все градостроительные процедуры.

Напомним, в центре Бишкека экс-мэром столицы Нариманом Тюлеевым реализуется масштабный проект строительства многофункционального подземного комплекса Old Bishkek. Многие жители города возмущаются уродливостью здания и напоминают, что в проекте бывшего градоначальника его вообще не было.