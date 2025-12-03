11:31
USD 87.45
EUR 101.54
RUB 1.13
Общество
Сюжет: Генплан Бишкека

В мэрии оставили без ответа вопрос о стройке Тюлеевым трехэтажного здания

Гражданская активистка Калича Умуралиева во время экспертного обсуждения Генерального плана Бишкека задала вопрос о строительстве трехэтажного здания на проспекте Чуй вблизи ЦУМа. Она поинтересовалась у представителей мэрии: действительно ли в документе предусмотрено возведение объекта в зеленой зоне?

Она подчеркнула, что в Генплане есть особо охраняемая зона № 1 — это центральная часть города. И задала вопрос: будет ли сохранен этот статус в рамках нового Генплана?

При наличии охранной зоны № 1 возле ЦУМа строится чудовищное трехэтажное здание, непонятного назначения, несмотря на то, что там нельзя ничего строить. Был ли градостроительный совет с автором изменения этой охранной зоны? И почему здание построено вместо зеленой территории?

Каличи Умуралиевой
Фото Каличи Умуралиевой

Конкретного ответа получено не было. Заместитель мэра Азамат Кадыров лишь напомнил, что идет строительство первого подземного перехода в границах улиц Шопокова и Абдрахманова, объект предусмотрен в плане и прошел все градостроительные процедуры.

Напомним, в центре Бишкека экс-мэром столицы Нариманом Тюлеевым реализуется масштабный проект строительства многофункционального подземного комплекса Old Bishkek. Многие жители города возмущаются уродливостью здания и напоминают, что в проекте бывшего градоначальника его вообще не было.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/353192/
просмотров: 1188
Версия для печати
Материалы по теме
Не допустить исчезновения исторического облика Бишкека призывает эксперт
Генплан 2050. Зеленые зоны Бишкека будут увеличены до 2 тысяч 400 гектаров
Генплан. Количество зеленых насаждений в Бишкеке сократилось на 25 процентов
Чем грозит перенаселение Бишкеку, объяснили разработчики Генплана
Генплан-2050. Почему в Бишкеке не будет метро, объяснили разработчики
Хаос, экология и транспорт: эксперты оценили состояние Бишкека и новый Генплан
Мэрия Бишкека: Генплан столицы доработают с учетом проведенных опросов горожан
Новый корпус КНУ. Управделами президента проверило стройку
Управделами президента КР ответило на обвинения о некачественных домах
В Кызыл-Кие оштрафовали стройкомпанию. Не соблюдала технику безопасности
Популярные новости
Прощай, Бишкек! Готовы&nbsp;ли вы&nbsp;уехать на&nbsp;джайлоо по&nbsp;совету замминистра? Опрос Прощай, Бишкек! Готовы ли вы уехать на джайлоо по совету замминистра? Опрос
МВД КР: Список якобы будущих депутатов Жогорку Кенеша в&nbsp;соцсетях&nbsp;&mdash; фейк МВД КР: Список якобы будущих депутатов Жогорку Кенеша в соцсетях — фейк
Дан старт строительству альтернативного тоннеля &laquo;Келечек&raquo; на&nbsp;перевале Тоо-Ашуу Дан старт строительству альтернативного тоннеля «Келечек» на перевале Тоо-Ашуу
Проспект Чуй так и&nbsp;не&nbsp;открыли. Обещания Наримана Тюлеева снова не&nbsp;выполнены Проспект Чуй так и не открыли. Обещания Наримана Тюлеева снова не выполнены
Бизнес
ОСАГО в&nbsp;MegaPay: быстро, удобно и&nbsp;доступно каждому ОСАГО в MegaPay: быстро, удобно и доступно каждому
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; новый ESG-ориентир Центральной Азии «Элдик Банк» — новый ESG-ориентир Центральной Азии
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) и&nbsp;&laquo;Алипей+&raquo; провели первую тестовую оплату в&nbsp;Шанхае МПЦ («Элкарт») и «Алипей+» провели первую тестовую оплату в Шанхае
ОАО &laquo;Айыл Банк&raquo; удостоено премии Mastercard&nbsp;&mdash; &laquo;Лидер устойчивого роста&raquo; ОАО «Айыл Банк» удостоено премии Mastercard — «Лидер устойчивого роста»
3 декабря, среда
11:24
Узбекистан и Афганистан возобновили работу КПП Термез — Хайратон Узбекистан и Афганистан возобновили работу КПП Термез —...
11:18
Более 650 школ внедряют инклюзивные практики в Кыргызстане
11:09
Урегулирование. Марко Рубио назвал главное разногласие между Москвой и Киевом
11:05
ОСАГО в MegaPay: быстро, удобно и доступно каждому
11:01
Детсад «Золотой колосок» и гектар земли в Аламедине возвращены государству